I Talking Heads sbarcano su Instagram: novità in vista?

I Talking Heads hanno aperto un account Instagram ufficiale. Anche se sulla pagina non è ancora stato caricato nessun post, si attende un nuovo annuncio da parte della storica formazione capitanata da David Byrne. Sarà arrivato il momento della reunion, dopo lo scioglimento avvenuto nel 1991? La band si è ricomposta nel 2002 per un'esibizione live per celebrare il loro ingresso nella Rock & Roll Hall Of Fame.