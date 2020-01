Gli storici Nine Below Zero tornano in tour in Italia

L'iconica band di british blues Nine Below Zero torna a febbraio in Italia per quattro date per presentare il nuovo album "Avalanche", uscito a ottobre. Formata nel 1977 in piena esplosione punk, la band di Dennis Greaves e Mark Feltham decide di andare controcorrente e mescola l’energia di dell'epoca al sound viscerale del blues, con inserti di inebrianti ritmi e melodie della tradizione Motown. Nel 1980 pubblicano l'acclamato debutto discografico "Live at Marquee", da cui prende il via il loro successo.