Il messaggio di Elodie a Emma: "Sei forte, siamo tutti con te"

Ad "Amici" è stata la sua coach e per un po' di tempo anche la sua produttrice, poi le strade di Elodie ed Emma si sono separate. Ma tra le due canatnti resta tanta stima, così la Di Patrizi, ospite di Mara Venier a "Domenica In", ha mandato un messaggio di affetto e solidarietà alla collega che ha annunciato di doversi fermare per problemi di salute: "Emma è una donna molto forte, che stimo tanto e mi ha dato tanto, so che affronterà tutto come sempre".