Il male risorge, ecco il terrificante trailer di "IT: Capitolo 2"

E' arrivato il trailer di "IT: capitolo 2" . Grande attesa per il film di Andy Muschietti che arriverà al cinema dal 5 settembre e chiuderà il dittico dedicato alla storia di Pennywise e del Club dei Perdenti, raccontata da Stephen King nel romanzo del 1986. Ogni 27 anni il male torna a manifestarsi nella cittadina di Derry: i protagonisti sono diventati adulti e hanno dimenticato l'orrore in cui si erano imbattuti. Ma saranno destinati a un nuovo confronto con il clown...

Fanno parte del cast Bill Skarsgård che interpreta Pennywise e James McAvoy che è Bill Denbrough ormai adulto. Ci sono anche Jessica Chastain nei panni di Beverly, Isaiah Mustafa in quelli di Mike, Jay Ryan che interpreta Ben. Bill Hader è Ritchie, Jay Ransone interpreta Eddie e Andy Bean è invece Stan.



Durante il San Diego Comic-Con il regista Andy Muschietti ha specificato: "Il primo It è un film sull'amicizia e il potere della fede. La seconda parte è più incentrata sul trauma. Scopriremo delle cose sui Perdenti di cui non avevamo idea che sono cominciate proprio in quell'estate del 1989".