Il "Jova Beach Party" atterra a Bresso per chiudere un'estate da record

Il 10 settembre la festa organizzata da Jovanotti, dopo aver raccolto 550mila spettatori lungo un percorso di 10mila chilometri su e giù per l'Italia, celebrerà il suo gran finale. Come al solito sarà un happening senza scaletta, in cui dalle 14 alle 24 tutto è possibile con un unico obiettivo: voler fare semplicemente festa! Tra gli ospiti annunciati Benny Benassi, Rkomi e Tananai .

Sono più di 160 gli ospiti che hanno suonato sui tre palchi del "Jova Beach Party" nel corso di questa estate. Per questo ultimo appuntamento Lorenzo accoglierà il pubblico non appena aperte le porte (intorno alle 14) e la musica comincerà subito dallo

Sbam Stage

Fresco

Kontiki

Main Stage

Ackeejuice Rockers

Baloji

Ckrono

Epoque

J.P Bimeni

Nicol

con, disc jockey e produttore discografico per poi susseguirsi senza soluzioni di continuità sule sul. Tra gli ospiti già annunciati che si avvicenderanno on stage,, produttori e direttori artistici dello Sbam Stage, che hanno accompagnato tutte le tappe del grande veliero. Il duo di deejay ha dato vita con Lorenzo alla Sbam Records, etichetta che ha l’obiettivo di riportare al centro la musica dance floor. Lorenzo sarà poi sul palco con, artista poliedrico, straordinario musicista, poeta e regista, con il suo amico Benny Benassi, Dj e produttore musicale tra i più influenti al mondo, conDJ, producer e co-founder dei Balera Favela, e con, cantante e rapper di origine congolese. A Bresso anche, discendente della famiglia reale del Burundi, fuggito dallo stato africano per trovare il successo in UK nelle charts internazionali. E anche, giovane cantautrice emergente.

Michele "Maikid" Lugaresi

Dopo essersi esibito nella tappa di Linate nel 2019, torna sul palco del "Jova Beach Party"

Rkomi

Shantel

Tananai

. Lorenzo sarà sul palco con, produttore discografico, cantante e disc jockey tedesco, noto soprattutto per i suoi remix, che ha recentemente collaborato con Lorenzo per “Alla Salute”. E nuovamente sul palco con Lorenzo anche, che torna al JBP22 di Bresso dopo essersi esibito a Marina di Ravenna, Gressan e Fermo.