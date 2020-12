Il film di “Gucci” mette a segno un altro premio Oscar: dopo Lady Gaga arriva Jeremy Irons

Crescono le aspettative per "Gucci", il nuovo film di Ridley Scott. Il regista inglese sta infatti mettendo insieme un cast di premi Oscar per raccontare sul grande schermo la vicenda dell'omicidio dello stilista, avvenuto a Milano nel 1995. L'ultimo "acquisto" Jeremy Iron (che ha soffiato il ruolo al collega Robert De Niro), interpreterà Rodolfo Gucci, padre dello stilista Maurizio.

Ansa

Da qualche tempo Irons aveva accantonato i ruoli cinematografici, per dedicarsi alla tv. Ha infatti ottenuto una nomination agli ultimi Emmy Awards con "Watchmen" ed è impegnato sul set della serie tv "Munich". L'attore ha però risposto alla chiamata di Scott, che per far rivivere sul grande schermo il celebre caso di cronaca nera è andato sul sicuro puntando su attori di grande talento.

Ad interpretare la vedova nera Patrizia Reggiani ci sarà infattu Lady Gaga, che dopo il successo di "A star is Born", torna al cinema con un altro ruolo importante. La vittima Maurizio Gucci avrà il volto di Adam Driver e a completare il cast ci saranno anche Jared Leto, Al Pacino, oltre agli attori Jack Huston e Reeve Carney. Le riprese del film avrebbero dovuto iniziare a marzo e l'uscita era programmata per il novembre 2021. A causa della pandemia, però, l'arrivo in sala potrebbe slittare al 2022.

