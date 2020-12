Covid Usa, nel 2021 la Warner Bros. distribuirà i film in contemporanea nelle sale e in streaming

La Warner Bros. Pictures ha annunciato che tutti i suoi film per il 2021 negli Usa saranno trasmessi in streaming nello stesso momento in cui usciranno in sala. Tra le pellicole coinvolte dall'iniziativa ci sono anche il nuovo " Matrix " e " Godzilla vs Kong ", che saranno visibili su HBO Max. Tra le molte modifiche al piano di rilascio apportate dalla pandemia, nessuno studio aveva ancora abbracciato lo streaming fino a questo punto.





La decisione di adottare un sistema di distribuzione ibrido è stata presa dopo le vendite deludenti dei biglietti negli Stati Uniti per "Tenet" e con la maggior parte dei cinema statunitensi attualmente chiusi. I film debutteranno simultaneamente nelle sale e su HBO Max negli Stati Uniti. Dopo un mese, interromperanno lo streaming e continueranno a essere riprodotti solo nelle sale. La mossa segue la decisione di Warner Bros. di trasmettere "Wonder Woman 1984" su HBO Max il prossimo dicembre, oltre che nelle sale.

Con questa mossa, la Warner Bros riconosce in sostanza che manca ancora almeno un anno al ritorno alla normalità per le sale cinematografiche, messe in ginocchio in tutto il mondo dalla pandemia. "Nessuno vuole che i film tornino sul grande schermo più di noi - ha dichiarato Ann Sarnoff, amministratore delegato di Warner Media Studios -. Sappiamo che i nuovi contenuti sono la linfa vitale delle sale, ma dobbiamo bilanciare questa consapevolezza con la realtà che la maggior parte dei teatri negli Stati Uniti opererà probabilmente a capacità ridotta per tutto il 2021".

La Warner Bros. lo ha definito un "piano annuale unico", confermando che l'obiettivo è tornare alla normalità nel 2022. Un portavoce della Warner Bros. ha detto che i film saranno disponibili per gli abbonati di HBO Max senza ulteriori costi. La lista del 2021 della major include molti dei migliori film attesi dell'anno, tra cui "Dune", "The Suicide Squad", "Tom & Jerry", "The Conjuring: The Devil Make Me Do It", "King Richard" e "Judas and the Black Messiah". HBO Max è disponibile solo negli Stati Uniti. A livello internazionale, i 17 film dello studio previsti per l'uscita nel 2021 usciranno nelle sale.

POTREBBE INTERESSARTI: