Il Festival di San Sebastian non teme le polemiche: a Johnny Depp il premio alla carriera

Il presente e il futuro di Johnny Depp nel mondo del cinema traballa vistosamente dopo la sconfitta nella nota causa giudiziaria per diffamazione contro il tabloid britannico The Sun. Mentre è stato sostituito da Mads Mikkelsen nel nuovo "Animali fantastici", la MGM ha fatto sparire il suonuovo film "Minamata", il Festival di San Sebastian rende giustizia artistica all'attore americano, definendolo "uno degli attori più talentuosi e versatili del cinema contemporaneo". Per questo Depp riceverà il più alto riconoscimento della manifestazione spagnola, il Donostia Award.

Com'era facile aspettarsi dall'altra parte dell'Oceano monta la polemica per la decisione di premiare la star, ormai passato allo status persona non grata per l'estabilishment dello spettacolo a stelle e strisce. L'Hollywood Reporter ha riportato che la mossa del famoso festival cinematografico spagnolo "sicuramente susciterà polemiche e anche un potenziale contraccolpo": le controversie legate al burrascoso divorzio con Amber Heard stanno segnando non solo la vita privata di Depp ma anche quella pubblica oltre la sua carriera artistica.





La causa contro il Sun si è conclusa una sconfitta implacabile per l'attore: il tribunale ha confermato la descrizione del giornale che ha ritratto l’attore come un "picchiatore di mogli", ritenendo che Depp avesse aggredito l'ex moglie Amber Heard in più occasioni.

Depp riceverà il suo Donostia Award a San Sebastian durante una cerimonia fissata per il 22 settembre, giorno di chiusura del festival. Lo scorso anno la star americana era stato proprio ospite al festival basco per presentare "Crock of Gold: A Few Rounds with Shane McGowan" con il regista Julien Temple. In precedenza lo stesso riconoscimento era andato ad Anthony Hopkins, Meryl Streep, Penelope Cruz e Viggo Mortensen.