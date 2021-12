Il biglietto d'auguri del 2021 di Alec e Hilaria Baldwin: "Uno scatto perfettamente imperfetto"

Il biglietto d'auguri della famiglia Baldwin per il 2021 è una cartolina in bianco e nero in cui Hilaria e Alec posano insieme alla loro tribù di figli Carmen, 8, Rafael, 6, Leonardo, 5, Romeo, 3, Eduardo, 1 e Lucia, 1. "Foto dalle vacanze 2021, un po' selvaggia, molto libera e perfettamente imperfetta", scrive la moglie dell’attore postando lo scatto sui social e alludendo, probabilmente, al controverso anno che sta per concludersi funestato dalla morte accidentale della direttrice della fotografia Halyna Hutchins sul set del film "Rust".

Leggi Anche Alec Baldwin spara sul set ma la pistola è carica: morta una donna



Un 2021, almeno nella sua parte finale, da dimenticare per Alec Baldwin, 56 anni, che sta ancora affrontando il contraccolpo della tragedia avvenuta sul set del film che stava girando in New Mexico.

Tragedia durante la quale la moglie Hilaria ha sempre mostrato pubblicamente il suo sostegno al marito, professando il suo amore per lui anche e soprattutto dopo la sua controversa intervista sull'incidente rilasciata a George Stephanopoulos di ABC News, durante la quale Alec è scoppiato in lacrime.

“Avevo paura che ti aprissi perché ho visto il tuo spirito schiacciato, la tua salute mentale in frantumi, la tua anima in un dolore inimmaginabile. A volte mi chiedo quanto possa sopportare un corpo, una mente. Non voglio perderti", ha rivelato Hilaria subito dopo l'intervista.

"Mio Alec", ha continuato: "Sono qui per guarire il tuo dolore come posso. Non sto andando da nessuna parte. Guardiamo avanti per continuare ad essere Alec e Hilaria, disordinati, con emozioni forti, ma con tanto, tanto amore, fino alla fine".