Il 2019 parte a ritmo di pop funky con "Electrico Romantico" di Bob Sinclar e Robbie Williams

"Ci siamo incontrati in un party a Los Angeles, e poi in studio a Londra, a cantare insieme - continua Robbie -! Ora la canzone è registrata, fatta! It's a monster, and I guarantee you gonna like it!". Mentre Sinclar definisce colloborare "con Robbie... un sogno, ed è la prima volta che registro una canzone a Londra! Sono molto molto felice!!!".



Con una carriera ultraventennale collezionando hit mondiali, centinaia di dischi di platino e oro, Bob Sinclar è tra i più longevi deejay e produttori della scena internazionale: nove album all’attivo e un’infinità di brani che sono entrati a far parte della storia della musica dance mondiale (tra i quali spiccano "World, Hold On", "Love Generation", "Til The Sun Rise Up", "Someone Who Needs Me", "Cinderella", e "Far l’amore", visti da oltre 180 milioni di persone su YouTube).