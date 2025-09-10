I System of a Down tornano in Italia: primi big annunciati degli I-Days 2026

La band torna in Italia per la prima volta dopo nove anni, il prossimo 6 luglio ci saranno anche Queens of the Stone Age e Acid Bath
© Ufficio stampa
Appena andata agli archivi la fortunata edizione 2025 per gli I-Days è già tempo di guardare al futuro e alla prossima edizione. Sono stati annunciati i primi nomi protagonisti della nuova edizione: i System of a Down con i Queens of the Stone Age e gli Acid Bath. Una lineup di grande impatto con alcune delle band più influenti del rock moderno per un appuntamento speciale il 6 luglio all'Ippodromo Snai La Maura. I biglietti per questa data saranno disponibili in prevendita My Live Nation dalle ore 12.00 di giovedì 18 settembre e in vendita generale dalle ore 12.00 di venerdì 19 settembre su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.
Dopo l'enorme successo del tour di quest’anno (6 date negli stadi in Nord America e un trionfale tour sold out in America Latina che ha venduto 500mila biglietti) i System of a Down sono pronti per il grande ritorno in Europa. La rock band composta da Daron Malakian (chitarra, voce), Serj Tankian (voce, tastiere), Shavo Odadjian (basso) e John Dolmayan (batteria) ha venduto 45 milioni di dischi in tutto il mondo, vinto un Grammy Award e suonato come headliner in arene, festival e stadi in diversi continenti. Formatosi a Los Angeles, il gruppo ha rappresentato la colonna sonora di una rivoluzione personale, politica, sonora e spirituale sin dall'uscita del loro album di debutto omonimo multiplatino nel 1998. Il quartetto ha costantemente registrato il tutto esaurito in tutto il mondo e registra regolarmente oltre 23 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, il che li rende una delle band rock/alternative più ascoltate al mondo.
© Ufficio stampa
La band californiana guidata da Joshua Homme torna sul palco degli I-Days dopo il memorabile show del 2024, pronta per riconfermare il suo ruolo centrale nel mondo rock internazionale con il sangue, il sudore e la spavalderia oscura e magica che la contraddistingue. Troppo prolifici e ambiziosi per essere vincolati o limitati dai confini di qualsiasi genere, i Queens of the Stone Age si sono trasformati nel colosso che ha benedetto il mondo con una gamma di successi da "No One Knows" a "Little Sister", da "My God is the Sun" a "The Way You Used To Do". La formazione vede Homme, Troy Van Leeuwen, Michael Shuman, Dean Fertita e Jon Theodore... Quelle che sono iniziate come "feste con generatori" nel deserto si sono evolute in arene sold-out e headliner sul palco principale dei vostri festival preferiti.
© Ufficio stampa
Il ritorno degli Acid Bath dopo quasi tre decenni di separazione si è distinto come una delle reunion più elettrizzanti e chiacchierate del 2025. Considerata da tempo una leggenda di culto con un'eredità intoccabile, la riformazione della band ha acceso l'entusiasmo di generazioni di fan, da coloro che hanno assistito alla loro ascesa originale, a una nuova ondata di adolescenti che scoprono la loro musica per la prima volta. Lo status leggendario della band è stato scolpito nella pietra in soli due album in studio: "When the Kite String Pops" (1994) e "Paegan Terrorism Tactics" (1996) e lo scioglimento nel 1997 ha lasciato un'eredità che continua a ispirare generazioni di musicisti e fan. Ora, dopo i successi di quest’anno, sale l’attesa per il ritorno in Italia nel 2026.
Commenti (0)