I System of a Down tornano in Italia: primi big annunciati degli I-Days 2026

Dopo l'enorme successo del tour di quest’anno (6 date negli stadi in Nord America e un trionfale tour sold out in America Latina che ha venduto 500mila biglietti) i System of a Down sono pronti per il grande ritorno in Europa. La rock band composta da Daron Malakian (chitarra, voce), Serj Tankian (voce, tastiere), Shavo Odadjian (basso) e John Dolmayan (batteria) ha venduto 45 milioni di dischi in tutto il mondo, vinto un Grammy Award e suonato come headliner in arene, festival e stadi in diversi continenti. Formatosi a Los Angeles, il gruppo ha rappresentato la colonna sonora di una rivoluzione personale, politica, sonora e spirituale sin dall'uscita del loro album di debutto omonimo multiplatino nel 1998. Il quartetto ha costantemente registrato il tutto esaurito in tutto il mondo e registra regolarmente oltre 23 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, il che li rende una delle band rock/alternative più ascoltate al mondo.