Torna Roma Unplugged Festival, musica e storia sull'Appia Antica: Paolo Fresu e Francesco Cafiso in programma

La manifestazione, a cura di LIFE ETIK I.S. Srl, è organizzata da ETICAARTE con la direzione artistica di Gian Luca Pecchini, la collaborazione di Annalisa Cipriani e la produzione di Claudia Appetito. Il progetto è promosso da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura ed è vincitore dell'Avviso Pubblico Artes et Iubilaeum - 2025, finanziato dall'Unione Europea Next Generation EU per grandi eventi turistici nell’ambito del PNRR sulla misura M1C3 - Investimento 4.3 - Caput Mundi - in collaborazione con SIAE. È realizzato in collaborazione con il Ministero della Cultura, Parco Archeologico dell'Appia Antica, Musei in Comune Roma, Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, Italia Nostra e Nazionale Italiana Cantanti, si avvale del patrocinio della Regione Lazio e del Parco Regionale dell’Appia Antica; ha il sostegno della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero del Turismo. Atac è mobility partner.