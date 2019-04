I vip piangono per Notre-Dame

Anche il mondo dello spettacolo è vicino alla Francia dopo l'incendio che ha distrutto il tetto di Notre-Dame. In prima linea c'è Salma Hayek, francese d'adozione da quando ha sposato François-Henri Pinault. L'imprenditore ha a cuore il simbolo parigino e ha già messo sul piatto una donazione da ben 100 milioni per il restauro della cattedreale. Ma l'attrice messicana è in buona compagnia. Anche l'icona del cinema mondiale Brigitte Bardot ha lanciato l'hashtag #prayforParis, pubblicando una foto della guglia infuocata.