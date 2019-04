Incendio a Notre-Dame, Salvini guarda il Grande Fratello: è polemica | Lui replica: "Non è reato guardare la tv"

Salvini: "Tutti solidali ma non è reato guardare Gf" - Matteo Salvini, dopo il polverone che si è sollevato, ha voluto rispondere: "Siamo tutti con la Francia". "Se uno alle 11 di sera dopo una giornata piuttosto impegnativa - ha detto a margine di una iniziativa alla Camera -, dopo aver seguito quello che accadeva in Libia, in Francia, in Tunisia, in Lombardia, a Roma si rilassa mezz'ora guardando il Grande Fratello non penso che compia un reato previsto dal codice penale, penso sia ancora possibile farlo. O era obbligatorio guardare Fazio? Se è obbligatorio guardare Fazio ditemelo così so che mi becco un'altra denuncia".