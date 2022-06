I Verdena hanno annunciato il ritorno dopo 7 anni, a ottobre album e tour

Il prossimo 23 settembre è la data scelta per il ritorno discografico di Alberto e Luca Ferrari e Roberta Sammarelli a sette anni di distanza dall’uscita dei due volumi di "Endkadenz". Dal 29 ottobre, invece, spazio alle date live autunnali che toccheranno dieci città italiane.

In questo lungo periodo il trio bergamasco non si è fermato pubblicando, nel 2016, "Split", un EP diviso con Iosonouncane (in cui ognuno ha proposto due cover degli altri), e a inizio 2022 la colonna sonora di "America Latina", film diretto dai fratelli D’Innocenzo che è valso ai Verdena la loro prima candidatura ai David di Donatello nella categoria Miglior colonna sonora.

Ecco le date del tour:

29 ottobre Bologna – Estragon

13 novembre Padova – Teatro Geox

14 novembre Firenze – Tuscany Hall

16 novembre Torino – Teatro della Concordia

22 novembre Milano – Alcatraz

23 novembre Milano – Alcatraz

24 novembre Senigallia (AN) – Mamamia

26 novembre Bari – Palaflorio

28 novembre Napoli – Casa della Musica

29 novembre Roma – Atlantico