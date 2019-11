I Subsonica ritornano al futuro con "Microchip Temporale"

" Microchip Temporale " non è un album tributo ("fino a prova contraria siamo vivi", scherza Boosta) né un disco omaggio, ma un viaggio nel tempo che permette ai Subsonica di vedersi con altri occhi per capire che direzione prendere. Gli occhi di 14 giovani artisti che hanno messo mano ai pezzi storici di "Microchip Emozionale" per dare loro una veste contemporanea.

"Abbiamo scelto ragazzi che hanno l'età che avevamo noi all'epoca e ci ha sorpreso scoprire che molti erano nostri grandi fan. Abbiamo accompagnato la loro adolescenza e ci hanno confessato che le loro carriere sono iniziate anche grazie a noi. L'unica eccezione a questa regola 'anagrafica' è rappresentata da Elisa, con cui la collaborazione è rimasta in sospeso per un sacco di tempo", precisa Max Casacci.



"ABBIAMO ESPLORATO ALTRI MENTI CREATIVE" - "Microchip Temporale" è una risposta a quel tormentone ("in realtà inventato da noi e non dai fan", svela Samuel) di non essere più riusciti a bissare "Microchip Emozionale, l'album che li fece esplodere nel 1999: "Non consideriamo la musica intoccabile. E' stato bello vedere gli artisti entrare nel nostro mondo e andare noi ad esplorare altre menti creative. Un esempio è "Il mio dj", che nel 1999 era stato contaminato dall'house di Coccoluto e adesso invece si mescola con le sonorità urban e trap di Achille Lauro. Questi nuovi artisti, come noi all'epoca, vogliono scardinare le regole del suono italiano mainstrem".

"AURORA HA FINALMENTE TROVATO LA SUA VOCE" - Un esperimento che ha sorpreso in primis i Subsonica. "E' stato particolare vedere i nostri 'bambini', ormai in età da matrimonio, tra le braccia di altri", ammette Samuel. "Coez ha portato 'Strade' totalmente da un'altra parte. Quella che mi appassiona di più è la versione dei Coma_Cose perché Aurora ha finalmente trovato la sua voce grazie a California. Per Gemitaiz abbiamo creato uno spazio speciale in 'Perfezione', usando soluzioni contemporanee. E' uno dei nostri brani che più di altri si è evoluto in questi anni, respirando il palco. Cosmo è stato uno dei primi che abbiamo contatto, lo sentiamo molto vicino. Come noi ha trovato il modo di sintetizzare elettronica e parola. Si è misurato con "Discolabirinto" con tantissimo impegno e passione".

"SIAMO SEMPRE STATI FUORI DAL TEMPO" - A vent'anni di distanza "Microchip emozionale" pare aver vinto la sfida contro il tempo: "Nel nostro approccio alla scrittura c'è sempre stata un'attenzione a tenerci al di sopra del tempo. L'unico pezzo legato a quel determinato periodo storico è "Sonde", affidato con piena fiducia a Willie Peyote, in cui si parla di Echelon e del pericolo delle intercettazioni. A risentirlo adesso fa sorridere, è preistoria tecnologica. Oggi siamo noi i primi a spiarci, condividendo i nostri dati, non c'è più bisogno che qualcuno lo faccia alle nostre spalle".



La tracklist di “Microchip Temporale”:

1. BUNCIA 2019

2. SONDE – Willie Peyote

3. COLPO DI PISTOLA – Nitro Wilson

4. AURORA SOGNA – Coma Cose & Mamakass

5. LASCIATI – Elisa

6. TUTTI I MIEI SBAGLI – Motta

7. LIBERI TUTTI – Lo Stato Sociale

8. STRADE – Coez

9. DISCO LABIRINTO – Cosmo

10. IL MIO D.J. – Achille Lauro

11. IL CIELO SU TORINO – Ensi

12. ALBE MECCANICHE – Fast Animals and Slow Kids

13. DEPRE – Myss Keta

14. PERFEZIONE – Gemitaiz