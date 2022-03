I Rolling Stones tornano in Italia, previsto un concerto quest'estate (e potrebbe essere a Milano)

La notizia è stata confermata dalla band stessa, che in un breve video pubblicato sui propri canali social, mostra un globo che gira e l'iconica bocca rossa con linguaccia posizionata su diverse città d'Europa, ad indicare le diverse tappe del prossimo tour nel Vecchio Continente, il primo senza lo storico batterista Charlie Watts, scomparso la scorsa estate. E tra queste sembrerebbe esserci anche Milano, dove il gruppo si dovrebbe esibire, stando alle indiscrezioni, il 21 giugno.



Se gli indizi sono esatti a cinque anni dal loro ultimo concerto nel nostro Paese i Rolling Stones sono quindi pronti a tornare. La band non suonava in Europa dal 2018, mentre in Italia si era esibita a Lucca col loro “No Filter Tour” nel 2017.



Quest’anno il leggendario gruppo rock festeggia anche i sessant’anni di carriera, avendo suonato il primo concerto il 12 luglio 1962 sul palco del Marquee di Londra (suonando con il nome di “Rollin’ Stones”) con la band composta da Mick Jagger (voce), Keith Richards ed Elmo Lewis (Brian Jones) (chitarre), Dick Taylor (basso), Ian Stewart (piano).





Anche se non è stato ufficializzato il calendario, i promoter Live Nation e D’Alessandro & Galli hanno confermato indirettamente postando il logo degli Stones. Inoltre, secondo quanto riporta il Daily Mail, il tour prevederebbe un concerto il 25 giugno a Hyde Park, Londra.