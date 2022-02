I Red Hot Chili Peppers sono tornati: il nuovo singolo "Black Summer" anticipa l'album

I Red Hot Chili Peppers annunciano il loro nuovo e dodicesimo album in studio dal titolo "Unlimited Love " in uscita il 1 aprile su etichetta Warner Records. "L'oceano ci ha regalato un'onda potente e questo album è la cavalcata che è la somma delle nostre vite", hanno spiegato. E’ il primo album con il chitarrista John Frusciante dal 2006 e il primo con il produttore e collaboratore di lunga data Rick Rubin dal 2011. Ad anticipare il disco, la band di Los Angeles ha appena pubblicato il primo singolo "Black Summer" , con il video.

Leggi Anche Da Rihanna a Laura Pausini, ecco i dischi più attesi del 2022

"Il nostro unico obiettivo è perderci nella musica. Noi abbiamo passato moltissime ore, insieme e da soli, ad affinare il nostro mestiere e dandoci l'uno all'altro, per realizzare il miglior album possibile. Le nostre antenne sintonizzate con il cosmo divino, eravamo così dannatamente grati per l'opportunità di stare insieme in una stanza e, ancora una volta, cercare di migliorare. Giorni, settimane e mesi trascorsi ad ascoltarci, comporre, jammare liberamente e arrangiare con grande cura e determinazione il frutto di quelle jam session. I suoni, i ritmi, le vibrazioni, le parole e le melodie ci hanno rapito", hanno dichiarato Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith, John Frusciante.

Ufficio stampa

Aggiunge Frusciante, tornato nel gruppo nel 2019 dopo averlo abbandonato per due volte: "Quando abbiamo iniziato a scrivere materiale, abbiamo iniziato suonando vecchi brani di artisti come Johnny 'Guitar' Watson, The Kinks, The New York Dolls, Richard Barrett e altri. Così in modo graduale, abbiamo iniziato a portare nuove idee e trasformare le jam sessions in canzoni, e dopo un paio di mesi quello che stavamo suonando era il nuovo materiale. La sensazione di divertimento senza sforzo che provavamo quando suonavamo le canzoni di altre persone è rimasta con noi per tutto il tempo in cui scrivevamo. Per me, questo album rappresenta il nostro amore e la fiducia reciproca".

"Unlimited Love" riprende una partnership di tre decenni con Rick Rubin (Johnny Cash, Adele). La loro collaborazione creativa abbraccia album leggendari, tra cui il disco di diamante Blood Sugar Sex Magik (1991), Californication (1999), By The Way (2002), e Stadium Arcadium (2006).

Quest'estate, i Red Hot Chili Peppers partiranno per un tour mondiale a supporto dell'album. La band avrà molti ospiti in alcune date selezionate, tra cui Anderson.Paak & The Free Nationals, A$AP Rocky, Beck, HAIM, King Princess, St. Vincent, The Strokes e Thundercat.