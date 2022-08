I Pinguini Tattici Nucleari non si sciolgono, Riccardo Zanotti smentisce: "E' una bufala colossale"

La notizia circolata in rete ha creato il caos tra i fan, ma a smentirla categoricamente è il frontman della band, direttamente dall'Irlanda dove è in vacanza, Riccardo Zanotti . "Mi arriva una notizia, la notizia è che ci siamo sciolti, i Pinguini Tattici Nucleari non ci sono più. Allora, io non so che problema abbia certa stampa che abbia dato questa notizia, non è assolutamente vero...", ha detto sui social.

"Sono in vacanza in Irlanda sulle scogliere di Moher, c’è un vento forte, spero riusciate a sentirmi - ha sottolineato - Guardate che bellezza. Mi arriva una notizia, la notizia è che ci siamo sciolti, i Pinguini Tattici Nucleari non ci sono più. Allora, io non so che problema abbia certa stampa che abbia dato questa notizia, non è assolutamente vero, non ho idea del perché sia stata data. È una colossale fake news, vabbè, ci sta, adesso ritorno a questa bellissima camminata e ci vediamo presto. Anzi, meglio ancora, è una colossale… bufala”.

A lanciare quella che la band definisce una "fake news" è stato il sito "ThePipol", che con un post social annunciava lo scioglimento del gruppo dopo 12 anni e la nuova carriera da solista per Riccardo Zanotti, un po' come era successo con Tommaso Paradiso con i TheGiornalisti.

Si parlava della presenza solitaria di Riccardo Zanotti nel cast dei Tim Music Awards, in onda a settembre dall'Arena di Verona. E' vero che il frontman si esibirà per la prima volta da solo, ma la crisi è stata prontamente smentita tanto che i Pinguini Tattici Nucelari sono già al lavoro sul nuovo progetto.

C'è chi parla di una probabile partecipazione al prossimo Festival di Sanremo, intanto l’ultimo singolo "Giovani Wannabe" è diventato un vero e proprio tormentone, a sorpresa è infatti uno dei pezzi più ascoltati e amati di questa estate. I Pinguini Tattici nucleari sono stati protagonisti di un tour sempre sold out che si è concluso a Ferragosto a Olbia. E ora, come hanno dichiarato a "Tv Sorrisi e Canzoni", pensano al nuovo album: "Uscirà tra qualche mese. Ha avuto una lunga gestazione, contiene molte canzoni scritte durante il tour. Ci stiamo lavorando", ha detto Zanotti.

Quello che dovrebbe essere il titolo del nuovo album dei Pinguini Tattici Nucleari cancella definitivamente le voci sul presunto scioglimento: "Non c’è ancora, ma ci piacerebbe che avesse all’interno l’idea di insieme. Per esempio 'Band', anche se è un po’ semplice potrebbe essere una buona soluzione...".