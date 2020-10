I Negramaro riprendono "Contatto" con il pubblico: ecco il nuovo singolo

Instagram

Si intitola "Contatto" il nuovo singolo dei Negramaro che segna il ritorno della band di Giuliano Sangiorgi a tre anni di distanza dal precedente "Amore che torni". La canzone dalla ritmica pulsante con atmosfere piene dei "sogni fatti per arrivare qui", è in radio e in digitale e dà il titolo anche al nuovo album che uscirà il 13 novembre.