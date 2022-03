I Maneskin volano a Los Angeles tra nuovo disco e tempo libero

Allo Shrine Auditorium si esibiranno al fianco di artisti del calibro di John Legend, Megan Thee Stallion, LL Cool J, Jennifer Lopez, Jason Aledan e Charlie Puth.

Damiano, Victoria, Thomas e Ethan non smettono di macinare successi. Resistono in hit parade con "Teatro d'Ira - Vol. I" e festeggiano il doppio disco di platino in Grecia con "Beggin'", la cover dei Four Seasons.

A Los Angeles però si concedono anche momenti di relax, molto divertenti e documentati sui social. Mangiano cibo tipico della città californiana e Damiano delizia i fan mostrandosi a petto nudo. E mandando in visibilio il Web e i 6 milioni di follower su Instagram.

