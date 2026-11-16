I Limp Bizkit tornano in Italia con un appuntamento a From Milano Live, rassegna musicale dell'estate 2027. La data della band icona del nu metal, prodotta da Vivo Concerti, è prevista martedì 13 luglio 2027 a Fiera Milano Live, a Fiera Milano (Rho). I biglietti saranno in prevendita esclusiva Virgin Radio da lunedì 16 novembre 2026 alle 10, mentre saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da martedì 17 novembre 2026 alle 10 e in tutti i punti vendita autorizzati da domenica 22 novembre 2026. From Milano Live raccoglie l'eredità delle precedenti edizioni di Fiera Milano Live, rinnovandosi e presentandosi con una nuova veste, ma confermando Fiera Milano come palcoscenico per grandi eventi musicali come il ritorno della band di Jacksonville, guidata dal frontman Fred Durst.
Considerati tra le band più travolgenti della scena nu metal, i Limp Bizkit hanno costruito la propria reputazione anche grazie a concerti ad altissima intensità, capaci di trasformarsi in autentiche esplosioni di energia collettiva. Tra ritornelli diventati inni generazionali e una presenza scenica inconfondibile, la band continua a trascinare il pubblico in uno show senza compromessi.