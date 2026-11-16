I Limp Bizkit tornano in Italia con un appuntamento a From Milano Live, rassegna musicale dell'estate 2027. La data della band icona del nu metal, prodotta da Vivo Concerti, è prevista martedì 13 luglio 2027 a Fiera Milano Live, a Fiera Milano (Rho). I biglietti saranno in prevendita esclusiva Virgin Radio da lunedì 16 novembre 2026 alle 10, mentre saranno disponibili online su www.vivoconcerti.com da martedì 17 novembre 2026 alle 10 e in tutti i punti vendita autorizzati da domenica 22 novembre 2026. From Milano Live raccoglie l'eredità delle precedenti edizioni di Fiera Milano Live, rinnovandosi e presentandosi con una nuova veste, ma confermando Fiera Milano come palcoscenico per grandi eventi musicali come il ritorno della band di Jacksonville, guidata dal frontman Fred Durst.