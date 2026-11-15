Venticinque anni dopo l’esordio, i Blue tornano in Italia con quattro concerti nei palazzetti, tappe del "The 25th Anniversary Tour", la tournée mondiale pensata per celebrare un quarto di secolo di musica e successi. Le due date milanesi hanno registrato un'ottima affluenza e un'atmosfera da party collettivo, con i fan impegnati a ballare e cantare dall'inizio alla fine. Sul palco, Simon Webbe, Duncan James, Antony Costa e Lee Ryan hanno guidato il pubblico in un tuffo negli anni Novanta.
Una scaletta tra passato e presente
Accompagnati da una band dal vivo, i quattro hanno costruito uno spettacolo che alterna i brani più amati a diversi pezzi tratti da Reflections, l'ultimo album. Non mancano le canzoni dei dischi precedenti che non sono mai state pubblicate come singoli, un omaggio ai fan di lunga data che seguono il gruppo da sempre.
I Blue si sono guadagnati un posto tra le realtà più importanti del pop inglese di questo secolo. Nel loro repertorio spiccano due brani simbolo, All Rise e One Love, insieme a tre singoli arrivati in vetta alle classifiche: Too Close, If You Come Back e “Sorry Seems To Be The Hardest Word, quest'ultimo inciso con Elton John. I primi tre album del gruppo hanno tutti conquistato il primo posto in classifica. Insieme alla raccolta Best Off, hanno totalizzato 12 dischi di platino nel solo Regno Unito.