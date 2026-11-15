Venticinque anni dopo l’esordio, i Blue tornano in Italia con quattro concerti nei palazzetti, tappe del "The 25th Anniversary Tour", la tournée mondiale pensata per celebrare un quarto di secolo di musica e successi. Le due date milanesi hanno registrato un'ottima affluenza e un'atmosfera da party collettivo, con i fan impegnati a ballare e cantare dall'inizio alla fine. Sul palco, Simon Webbe, Duncan James, Antony Costa e Lee Ryan hanno guidato il pubblico in un tuffo negli anni Novanta.