Marco Masini interrompe il concerto per una proposta di matrimonio a sorpresa

Marco Masini in concerto a Firenze
© Foto di Luca Brunetti
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Momento romantico durante l'ultima data di del tour di Marco Masini nei palasport al Palazzo dello Sport di Roma. Il cantante toscano ha deciso di lasciare per qualche minuto il centro della scena, è sceso in platea e ha ceduto il microfono a un fan, che ha sorpreso la fidanzata con un anello e una proposta di matrimonio davanti a migliaia di spettatori.
Raggiunto da Marco Masini, Gianluca ha rivolto lo sguardo verso la fidanzata Noemi e, visibilmente emozionato, ha cominciato a ricordare il loro percorso insieme: "Ci siamo incontrati tanti anni fa, abbiamo condiviso tanto e per questo io…". A quel punto ha mostrato una piccola custodia contenente l'anello, rendendo chiaro il significato di quelle parole. Una sorpresa organizzata per chiedere alla compagna di diventare sua moglie, con migliaia di persone pronte ad assistere alla scena. Noemi non ha lasciato spazio ai dubbi e ha accettato la proposta. Tra abbracci, emozione e applausi, il momento ha regalato una parentesi romantica in una serata già speciale.
La proposta di matrimonio è stata una delle sorprese più emozionanti di una serata importante anche per la carriera del cantautore. Il concerto romano ha infatti rappresentato l'ultimo appuntamento del tour nei palasport, una tournée che ha attraversato diverse città italiane e celebrato il rapporto tra Masini e il suo pubblico. Lo spettacolo ha ripercorso oltre tre decenni di musica, alternando le canzoni più recenti ai successi che hanno accompagnato intere generazioni. Ad aprire la serata è stato Male necessario, il brano presentato al Festival di Sanremo 2026 insieme a Fedez. Non sono mancati i classici che hanno contribuito a costruire la popolarità dell'artista, da Disperato a Malinconoia, passando per L'uomo volante, Bella stronza e Vaf**lo. Nel finale, le note di Ci vorrebbe il mare e T'innamorerai hanno trasformato il Palazzo dello Sport in un grande coro, suggellando la conclusione del tour.
© Foto di Luca Brunetti
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La conclusione del tour nei palasport non significa un addio ai concerti. Marco Masini ha già programmato il ritorno dal vivo per il 2027 con un nuovo progetto, intitolato Marco Masini - Teatri 2027. La tournée partirà il 5 aprile dal Teatro Augusteo di Napoli e proseguirà in diverse città italiane, con un calendario che toccherà alcuni dei principali teatri e spazi dedicati alla musica dal vivo. Si parte il 5 aprile dal Teatro Augusteo a Napoli.