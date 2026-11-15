Marco Masini interrompe il concerto per una proposta di matrimonio a sorpresa

La proposta di matrimonio è stata una delle sorprese più emozionanti di una serata importante anche per la carriera del cantautore. Il concerto romano ha infatti rappresentato l'ultimo appuntamento del tour nei palasport, una tournée che ha attraversato diverse città italiane e celebrato il rapporto tra Masini e il suo pubblico. Lo spettacolo ha ripercorso oltre tre decenni di musica, alternando le canzoni più recenti ai successi che hanno accompagnato intere generazioni. Ad aprire la serata è stato Male necessario, il brano presentato al Festival di Sanremo 2026 insieme a Fedez. Non sono mancati i classici che hanno contribuito a costruire la popolarità dell'artista, da Disperato a Malinconoia, passando per L'uomo volante, Bella stronza e Vaf**lo. Nel finale, le note di Ci vorrebbe il mare e T'innamorerai hanno trasformato il Palazzo dello Sport in un grande coro, suggellando la conclusione del tour.