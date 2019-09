I blink-182 tornano con "Nine": oltre al punk californiano c'è di più

I blink-182 sono tornati. Il trio californiano composto da Mark Hoppus, Travis Barker e Matt Skiba, ha pubblicato "Nine", ottavo album in studio della sua carriera. Per lanciarlo hanno eseguito uno dei brani, "I Really Wish I Hated You", durante il Monday Night Football. Del 1992 i blink-182 hanno venduto oltre cinquanta milioni di album in tutto il mondo.