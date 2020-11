I 65 anni di Gloria Guida, la regina della commedia sexy anni 70 che ha fermato il tempo

Il tempo passa per tutti ma per lei sembra essersi fermato. Gloria Guida compie 65 anni (ma nessuno lo direbbe). Uno dei volti (e corpi) simbolo della commedia sexy anni 70, ha al suo attivo titoli di culto del cinema di genere ("Avere vent'anni") e commedie popolarissime al fianco di Renato Pozzetto ("La casa stregata") e Johnny Dorelli , che poi sarebbe diventato suo marito. Dal 1988 si è praticamente ritirata dalle scene per dedicarsi alla famiglia.

Nata a Merano il 19 novembre del 1955, Gloria Guida resterà per molti la "liceale" per eccellenza. Per via di una serie di pellicole girate tra il 1975 e il 1979, da "La liceale" a "La liceale, il diavolo e l'acquasanta", che hanno colpito l'immaginario di una generazione, tra ammiccamenti e situazioni piccanti. Nudi innocenti e le celebri scene della doccia, ma abbastanza da tramutare la Guida in un'icona. Altre pellicole del genere diventate celebri sono "L'affittacamere" e "L'infermiera di notte".

Ma Gloria Guida non è solo commedia sexy ma anche cinema di genere, spesso con risvolti drammatici o intenti sociologici. Da "La ragazzina", "La minorenne" e "Quell'età maliziosa" allo scandalo di "Avere vent'anni", il film più censurato e controverso di Fernando Di Leo, una sorta di "Thelma & Louise" ante litteram.

Con gli anni 80 sarebbero arrivati i titoli di cassetta, in particolare "Fico d'India", "La casa stregata" e "Sesso e volentieri". A cambiarle la vita è però il teatro. Non solo perché è un ambito che le conferisce un credito professionale più "istituzionale", ma anche perché nel 1979 recitando in "Accendiamo la lampada" incontra Johnny Dorelli. Dal 1988 si ritira progressivamente a vita privata, per seguire la famiglia e la figlia Guendalina avuta da Dorelli. Un esilio volontario durato quasi vent'anni, fino al 2008, quando è tornata a farsi abbracciare dal pubblico che non l'aveva mai dimenticata. Prima una fiction su Canale 5 ("Fratelli Benvenuti") e alcuni partecipazioni a programmi come "Io canto" e "Tale e quale show" e poi alcune trasmissioni in Rai, come "Il mondo a 45 giri", con Luca Barbarossa e "Le ragazze".

