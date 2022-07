I 30 anni di "Porco Rosso": il capolavoro di Miyazaki torna al cinema

Trent'anni fa, nei cinema del Giappone, arrivava un film che sarebbe diventato campione d'incassi entrando nell’immaginario collettivo: "Porco Rosso" di Hayao Miyazaki.

Per festeggiare l'importante traguardo, il capolavoro dello Studio Ghibli torna al cinema dall'1 al 7 agosto in duplice versione: doppiato e, per la prima volta, in lingua originale con sottotitoli in italiano. Un’occasione unica per i fan e per chi sta scoprendo i capolavori di Miyazaki grazie alla rassegna “Un mondo di sogni animati”.