Hit parade, Michele Bravi in vetta seguito da Ornella Vanoni

L'altra e ultima new entry della settimana è Mario Biondi, che osa tra i generi con il suo "Dare", con un titolo dalla duplice valenza se letto in italiano o in inglese. Per quanto riguarda il resto della classifica, quarta piazza per Sfera Ebbasta con "Famoso", che perde due posizioni rispetto a sette giorni fa, come anche i Pinguini Tattici Nucleari con l'Ep "Ahia!" (quinti).

La band bergamasca è presente anche al decimo posto con "Fuori dall'Hype Ringo Starr" ad un anno dalla partecipazione al Festival di Sanremo. In discesa di due gradini anche Ernia con "Gemelli" (sesto), davanti al collettivo Bloody Vinyl con "BV3" (settimi). In nona posizione The Weeknd con "After Hours". Tra i singoli ancora prima "La canzone nostra" di Mace, Blanco & Salmo.

