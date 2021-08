Hilaria Baldwin madre multitasking: col tiralatte al seno per due biberon... mentre beve il caffè

Hilaria Baldwin, mamma multitasking di ben sei figli Instagram 1 di 31 Instagram 2 di 31 Instagram 3 di 31 Instagram 4 di 31 Instagram 5 di 31 Instagram 6 di 31 Instagram 7 di 31 Instagram 8 di 31 Hilaria Baldwin instagram 9 di 31 Instagram 10 di 31 Instagram 11 di 31 instagram 12 di 31 instagram 13 di 31 Hilaria Baldwin instagram 14 di 31 Instagram 15 di 31 Instagram 16 di 31 Instagram 17 di 31 Instagram 18 di 31 instagram 19 di 31 Instagram 20 di 31 instagram 21 di 31 Hilaria Baldwin instagram 22 di 31 Hilaria Baldwin Instagram 23 di 31 instagram 24 di 31 Instagram 25 di 31 Instagram 26 di 31 Instagram 27 di 31 Instagram 28 di 31 Instagram 29 di 31 instagram 30 di 31 instagram 31 di 31 leggi dopo slideshow ingrandisci

Il dietro le quinte della sua frenetica vita di mamma Hilaria Baldwin, 37 anni, non l'ha mai tenuto nascosto. E adesso la moglie di Alec Baldwin, con cui condivide ben sei figli, offre un altro divertente scorcio di vita quotidiana. In piedi in cucina l'istruttrice di yoga, che dopo sei gravidanze sfoggia ancora un fisico impeccabile, si mostra con due tiralatte attaccati ai seni mentre sorseggia una tazza di caffè. Non è la prima volta però. Qualche settimana fa Alec aveva postato uno scatto simile in cui la moglie era intenta nella stessa operazione mentre sgranocchiava patatine...