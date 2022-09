Harry Styles offre biglietti gratis al suo concerto e viaggio pagato (con hotel) a chi andrà a votare

Il cantante e attore britannico offre un'esperienza indimenticabile ad un fortunato vincitore e futuro elettore, ovvero due biglietti per il suo "Harryween", leggendario concerto di Halloween al Kia Forum di Inglewood, in California, biglietto aereo e hotel, insieme a un pacchetto di merchandising e un poster firmato dallo stesso Styles.





I fan dell'ex One Direction

potranno controllare lo stato della loro registrazione, registrarsi per il voto e partecipare quindi al concorso sul sito ufficiale dell'organizzazione HeadCount.org/HARRYSTYLES.





Good to Vote

Camila Cabello, Hailee Steinfeld, Samuel L. Jackson

è la principale campagna online di HeadCount per aiutare i giovani a prepararsi a votare. Lanciata nel 2020, l'iniziativa ha coinvolto direttamente oltre 600.000 elettori con la possibilità di vincere esperienze personalizzate e premi in accordo con artisti dal calibro die altri.

Lanciato nel 2004, HeadCount ha registrato più di un milione di elettori nel corso degli anni. Organizza campagne di registrazione degli elettori apartitici in oltre 1.000 eventi dal vivo ogni anno e collabora con leader culturali per promuovere l'impegno civico.

Tra le sue dichiarazioni di intenti si legge: “HeadCount è un'organizzazione apartitica che usa il potere della musica per registrare gli elettori e promuovere la partecipazione alla democrazia. Raggiungiamo i giovani e gli appassionati di musica dove si trovano già, ai concerti e online, per informare e responsabilizzare".

Harry Styles

Andy Bernstein, direttore di HeadCount, a Billboard.

“Avere il supporto di individui comeha un impatto enorme. Ciò è particolarmente importante per le elezioni di medio termine, che spesso ricevono meno attenzione da parte dei media rispetto alle elezioni presidenziali. Ci aiuta a raggiungere più potenziali elettori e a garantire che le persone facciano sentire la loro voce”, ha dichiarato

Attualmente il musicista è impegnato su più fronti e vive uno dei momenti di maggiore gloria della sua carriera. La sua "As It Was” continuare a dominare la Billboard Hot 100, in vetta per la tredicesima settimana non consecutiva.

Il singolo principale dell’album “Harry’ House” (uscito il 20 maggio 2022) ha raggiunto il risultato di brano più longevo in una classifica e il secondo singolo "Late Night Talking", è balzato, nei giorni scorsi, dalla numero 12 alla numero 3, rendendo l'ex One Direction il primo artista di quest'anno a vantare due brani contemporaneamente sul podio della classifica.

Nel frattempo Styles ha anche avuto il tempo di sfilare sul red carpet di Venezia, dove, al Festival Internazionale del Cinema, è stato presentato in anteprima mondiale il suo nuovo film

“Don't Worry Darling”

Olivia Wilde

l Toronto International Film Festival

LGBT "My Policeman" di Michael Grandage.

diretto da(che pare sia anche la nuova compagna del cantante).E non è tutto. Ail poliedrico artista è stato da poco premiato come parte del cast del suo secondo film, il dramma