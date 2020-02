Harrison Ford pronto a tornare per la quinta volta nei panni di Indiana Jones

Da diversi anni continuano a rincorrersi le voci sul quinto capitolo di "Indiana Jones" , tra dichiarazioni di intenti di Steven Spielberg e date via via rimandate. Ora sappiamo che l'intrepido archeologo tornerà a breve. Harrison Ford , durante un'apparizione all'Ellen DeGeneres show, ha​​​​ specificato che le riprese del nuovo film della saga inizieranno la prossima estate: "Sarà divertente. Non vedo l'ora".

L'attore riprenderà in mano la frusta a ben 77 anni e molti hanno cominciato a chiedersi come sarà la vita di Indiana Jones a quell'età nel nuovo capitolo. "Non ho intenzione di condividere la storia con voi perché non mi sembra una buona idea, ma vedremo nuovi sviluppi nella sua vita, nelle sue relazioni. Vedremo risolta parte della sua storia", ha raccontato Ford duranet lo show, ma ha assicurato: "E' un'ottima sceneggiatura".

L'ultimo film del franchise, "Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo" risale al 2008, uscito vent'anni dopo il terzo, "Indiana Jones e l'ultima crociata". Il quinto capitolo approderà nei cinema a luglio 2021, esattamente 40 anni dopo l'esordio sul grande schermo del rispettabile e pacato professore di archeologia che gira il mondo a caccia di tesori con "I predatori dell'arca perduta".

