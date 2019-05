Harrison Ford: "Indiana Jones se ne andrà con me"

Harrison Ford tornerà ad interpretare Indiana Jones ancora una volta per il quinto capitolo della saga, al cinema nel 2021, e sulla sorte dell'iconico personaggio ha le idee molto chiare. Ospite del "Today Show", alla domanda su chi volesse vedere in futuro nei panni dell'archeologo, l'attore ha candidamente risposto: "Nessuno sarà Indiana Jones, non ci arrivi? Io sono Indiana Jones. Quando me ne andrò io se ne andrà lui, è semplice".