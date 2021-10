Gwyneth Paltrow lancia gli integratori per il "piacere sessuale infinito" delle donne

Al collo una collana girocollo in oro da 2mila e 500 dollari, sotto... nulla. In topless, con il seno coperto solo dal braccio, Gwyneth Paltrow ha scelto una modalità più che efficace per attirare l'attenzione sulla sua nuova linea di gioielli. E ci è riuscita: posando senza reggiseno e mostrando il suo fisico in perfetta forma. A 48 anni l'attrice di "Shakespeare in Love" sfoggia forme che fanno invidia ad una trentenne e non smette mai di stupire e provocare. "Archiviato" il grande schermo Gwyneth si dedica anima e corpo alla sua nuova professione di imprenditrice di bellezza e benessere e tra candele al profumo di vagina e sex toys sembra proprio aver intrapreso una carriera di grande successo.