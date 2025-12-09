Guernika torna con "Allora ciao". Dopo "Mamma scusa", il brano in cui aveva narrato il suo coming out, e "Iridi", l’artista aggiunge un nuovo tassello al suo percorso musicale. Con questo pezzo, la cantante di Supernova Group - l’etichetta che ha come madrina e supervisor Loredana Bertè - racconta la fine di una storia d’amore nel momento in cui l’altra persona è già immersa in un nuovo inizio.