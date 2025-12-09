L'artista di Supernova Group, etichetta musicale che ha come madrina e supervisor Loredana Bertè, lancia il nuovo brano
Guernika torna con "Allora ciao". Dopo "Mamma scusa", il brano in cui aveva narrato il suo coming out, e "Iridi", l’artista aggiunge un nuovo tassello al suo percorso musicale. Con questo pezzo, la cantante di Supernova Group - l’etichetta che ha come madrina e supervisor Loredana Bertè - racconta la fine di una storia d’amore nel momento in cui l’altra persona è già immersa in un nuovo inizio.
"Davvero si è gia scordata di me? Una canzone dedicata a te alla tua panda bianca. Alle notti passate a guidare sul Lungotevere cantando a squarciagola i Depeche". Nel brano Guernika si conferma grande topliner, mettendo al servizio della musica una scrittura intima e personale che racconta emozioni del proprio vissuto senza artifici, con toni delicati e allo stesso tempo decisi. Un linguaggio pop in cui l’attitudine rock emerge con forza, attraverso anche le citazioni di artisti come Bertè e Depeche.
Guernika, classe ’95, ha studiato pianoforte sin da bambina e si è avvicinata al canto in adolescenza. Scrive pop ma conserva un’attitudine rock nella vocalità, con uno stile personale ed elegante. È parte di un panorama musicale sempre più attento alle dinamiche sociali, in particolare a quelle per la lotta per i diritti LGBTQIA+ e l’inclusività.