"Grazie Franca", dalla Golino a Bisio il gruppo Artisti 7607 omaggia l'attrice scomparsa con un video

"Cara Franca, le attrici e gli attori italiani non dimenticheranno quanto hai fatto per i loro diritti sostenendo con coraggio e fiducia il progetto Artisti 7607, oggi una realtà importante anche grazie a te. Ciao da noi cretinetti", così Elio Germano, Neri Marcorè, Paolo Calabresi, Caterina Guzzanti, Valerio Mastandrea, Michele Riondini, Valeria Golino e molti altri del cosiddetto gruppo Artisti 7607 ringraziano Franca Valeri, scomparsa il 9 agosto a 100 anni. In un video postato su Facebook attori e attrici danno voce a pensieri e scritti tratti dai libri della Valeri ”Bugiarda no, reticente", "La vacanza dei superstiti" e "Il secolo della noia".