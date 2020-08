Franca Valeri, la figlia: “Ironica fino alla fine”

L’attrice è morta nella sua casa di Roma circondata dai familiari; la camera ardente sarà allestita lunedì al teatro Argentina. I funerali si svolgeranno poi in forma strettamente privata. "A chiunque voglia fare un omaggio con dei fiori, chiediamo una donazione al rifugio per cani abbandonati Franca Valeri onlus, al quale teneva tantissimo", ha detto la figlia.

Subito dopo la notizia della morte, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini ha voluto ricordarla così: "Ci ha lasciato una grande donna. Geniale, poliedrica, sempre in anticipo rispetto ai cambiamenti dei tempi attraversati nei suoi cento anni di vita. Lascia un vuoto ma anche una grande eredità nel cinema, nel teatro, in tutta la cultura italiana". Anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato un messaggio di cordoglio per " un'attrice versatile e popolare, che rimarrà nel cuore degli italiani per la sua grande bravura e la sua straordinaria simpatia".

"Diceva sempre che il suo matrimonio più riuscito era quello artistico con me: parole che mi hanno fatto sempre grande onore e piacere. Siamo state felici insieme, ci siamo divertite tantissimo". Con un filo di voce, attraversata dalla commozione, Adriana Asti ricorda così l'amica Franca Valeri, alla quale è stata legata da un lungo sodalizio, sulla scena e nella vita, fin da ragazze. "Franca era una donna sublime, eccezionale, diversa da tutti - ha continuato - Aveva quell'ironia straordinaria, fuori dal comune, anche nella vita. Non era solo un'interprete mirabile dei personaggi che tutti abbiamo imparato ad apprezzare, consegnati alla storia del teatro e dello spettacolo. Era qualcosa di più. Aveva un'intelligenza davvero particolare, un grande spirito, un grande cervello, era una persona unica".