Grace Jones abbandona il set di "Bond 25": la sua presenza "è durata meno di un Martini"

I produttori di "Bond 25" avevano pensato di far apparire come special guest Grace Jones nel nuovo film della saga, dopo che la cantante era stata protagonista in "007 - Bersaglio mobile" (1985). Ma, come riportato dal Sun, la 70enne diva è andata via furiosa pochi minuti dopo essere arrivata sul set. Il motivo? Quando ha scoperto il numero delle sue battute si sarebbe sentita insultata per quanto fosse piccola e insignificante la sua parte.