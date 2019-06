"Bond 25", Daniel Craig pronto a tornare sul set dopo l'incidente

A maggio Daniel Craig si è infortunato sul set di "Bond 25". Ma ora si sta rimettendo in forma e sembra pronto per tornare nel mondo dell'agente 007. Uno scatto condiviso sull’account social ufficiale della saga di James Bond ritrae l'attore mentre si sta allenando in palestra con la caviglia protetta dopo l'operazione. Nella didascalia si dice che il protagonsita "si sta preparando a girare la prossima settimana". Il film non subirà ritardi ed è sempre atteso ad aprile 2020.