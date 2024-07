Gli Imagine Dragons sono tornati con l'album "Loom"

Imagine Dragons continuano a ridefinire la musica rock nel 21esimo secolo, riempendo stadi e venue gigantesche (l’ultimo concerto in Italia al Circo Massimo di Roma davanti a oltre 70 mila spettattori) e infrangendo record dopo record. Il quartetto di Las Vegas si è fatto largo nella musica mondiale in questi 10 anni di carriera, vincendo ai Grammy Awards e vendendo 98 milioni di dischi equivalenti nel mondo, accumulando 240 miliardi di stream totali e ottenendo solo in Italia 48 dischi di Platino (e 5 dischi Oro). Restano hit immortali brani come “Radioactive”, “Believer”, “Thunder” e “Demons”. Hanno ottenuto 5 debutti consecutivi nella top 10 della classifica Billboard top 200 Albums con i loro dischi Night Visions (2012), Smoke+Mirrors (2015), Evolve (2017), Origins (2018) e Mercury-Act I (2021). Nel 2022 hanno pubblicato l’atto secondo di Mercury, completando il loro primo doppio-album, prodotto dal leggendario producer Rick Rubin. La collaborazione con il rapper di East-Atlanta, J.I.D., in “Enemy” ha ottenuto miliardi di stream globali, diventando un vero e proprio inno, dominando le radio di tutto il mondo e le piattaforme streaming. Di recente la loro super-hit “Bad Liar” è diventato il loro decimo brano a sorpassare il miliardo di stream sulla piattaforma di Spotify, facendo del gruppo l’unica band ad ottenere questo traguardo. I videoclip di “Thunder” e “Believer”, invece, hanno generato oltre 2 miliardi di stream, mentre quelli di “Radioactive” e “Demons” hanno sorpassato 1 miliardo di views ciascuno. Durante la loro carriera gli Imagine Dragons hanno collaborato con molte superstar: Kendrick Lamar, Lil’ Wayne, Wiz Kahlifa, Avicii e il compositore di colonne sonore Hans Zimmer. Sono sempre stati dediti, inoltre, ad attività benefiche, raccogliendo milioni di dollari per varie cause (come la Tyler Robinson Foundation attiva nel campo della ricerca oncologica pediatrica o la Loveloud Foundation dello stesso Dan Reynolds). Nel 2022 il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky li ha nominati ambasciatori per United 24, piattaforma attiva nel campo degli aiuti umanitari in Ucraina.