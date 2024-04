Il frontman Dan Reynolds canta su beat hip hop che includono anche synth e archi. "Dopo essermi preso un po' di tempo per me e averlo trascorso con la mia famiglia e le persone che amo, ho provato il forte desiderio di tornare alle sonorità musicali che fin dagli inizi mi hanno dato più gioia realizzando però la nuova musica con un nuovo approccio e una nuova mentalità", ha commentato. Dopo essere stati una band per oltre 10 anni, "il mondo ora sembra molto diverso. Ma alcune cose rimarranno per sempre le stesse. Trovare il giusto bilanciamento tra nostalgia e freschezza è ciò che mi rende più felice in studio. Ci siamo divertiti nel realizzare questo singolo e spero che il pubblico lo apprezzi".

Il successo di 10 anni di carriera

Gli Imagine Dragons continuano a riempire stadi e venue gigantesche (l'ultimo concerto in Italia al Circo Massimo di Roma davanti a oltre 70.000 spettatori) infrangendo record dopo record. Il quartetto di Las Vegas si è fatto largo nella musica mondiale in questi 10 anni di carriera, vincendo ai Grammy Awards e vendendo 98 milioni di dischi equivalenti nel mondo, accumulando 240 miliardi di stream totali. Il gruppo è da sempre impegnato anche in attività benefiche, raccogliendo milioni di dollari per varie cause (come la Tyler Robinson Foundation per la ricerca oncologica pediatrica). Nel 2022 il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, li ha nominati ambasciatori per United 24, piattaforma attiva nel campo degli aiuti umanitari in Ucraina.