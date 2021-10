Gli Abba si sciolgono definitivamente: "Stavolta è davvero finita!"

"This is it", ovvero "Questo è tutto", che si traduce in un: E' finita. In un'intervista a The Guardian Benny Andersson , 74 anni, ha annunciato il definitivo scioglimento della sua iconica band, gli Abba. Il 5 novembre uscirà il loro nono album in studio, "Voyage" , il primo dopo 40 anni di "pausa" mentre a maggio partirà il fantasmagorico tour che li vedrà impegnati sul palco come avatar digitali in un’arena appositamente costruita. Poi per Agnetha, Björn, Benny e Anni-Frid sarà davvero tempo di saluti e di addii.

Benny non ha lasciato molto spazio al dubbio sul definitivo scioglimento della band con grande rammarico di tutti i fan che speravano, dopo il nuovo disco, in un vero e proprio ritorno degli Abba.

Pochi giorni fa intanto è uscito il terzo singolo, "Just A Notion” tratto dal nuovo attesissimo album: “Just a Notion è una canzone estremamente divertente e speriamo vi divertirete ascoltandola in questi tempi difficili”, ha detto Björn.

L'Abba Voyage inizierà il prossimo 27 maggio 2022 e vedrà protagonisti gli alter ego digitali degli Abba cantare le loro più grandi hit e le canzoni più amate, assieme ai nuovi singoli ‘I Still Have Faith in You’ e ‘Don’t Shut Me Down’. Ci sarà una band composta da 10 elementi che suonerà live, composta e scelta dal musicista ed ex- tastierista dei Klaxons, James Righton e includerà anche Little Boots, cantante nominata ai BRIT.

Riguardo allo scioglimento definitivo della band annunciato da Benny Andersson, l'artista ha anche voluto sottolineare come la loro prima separazione, nel 1982, dopo quasi un decennio di dominio delle classifiche internazionali, non sia mai stata intesa come definitiva: "In realtà, nel 1982, non ho mai detto 'This is it' e una reunion era comunque prevista". Questa volta Benny ribadisce: "Questo scioglimento è amichevole, quello del 1982 è stato causato da contrasti a livello di gruppo. Deve essere così, non ci sarà più nessuna reunion e non registreremo più insieme: è definitivo".