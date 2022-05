Gli Abba al completo, reunion dopo 40 anni per il debutto del loro Voyage Tour (con avatar)

Dopo ben 40 anni, gli Abba tornano a esibirsi insieme.

Ma, per l'occasione, il celebre gruppo svedese di " Mamma mia " ha pensato a qualcosa di originale. L'intera esibizione, che avrà luogo il 27 maggio 2022 al Queen Elizabeth Olympic Park di Londra e durerà 90 minuti, sarà in digitale. In poche parole, sul palco non saliranno Anni-Frid Lyngstad, Björn Ulvaeus, Benny Andersson e Agnetha Fältskog ma i loro avatar .