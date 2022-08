Giorgia Soleri mostra la sua pancia gonfia prima dell'intervento di endometriosi: "Io e la mia endobelly"

Giorgia Soleri mostra la sua pancia gonfia in un selfie davanti allo specchio, scattato qualche giorno prima dell'intervento di endometriosi a cui si è sottoposta lo scorso anno proprio in agosto. L'influencer e scrittrice invita i suoi 715mila follower a condividere le proprie esperienze con questa devastante malattia e, dopo aver raccontato la sua, in un lungo post scrive: "Vorrei sentire le vostre storie e lasciarle pubbliche: per chiunque ne abbia bisogno...".

Giorgia, 26 anni,

Damiano dei Maneskin

a cui la malattia è stata diagnosticata nel marzo 2021, è diventata paladina di una vera e propria campagna di sensibilizzazione sull'endometriosi e la vulvodinia, due problemi di cui molte donne soffrono in silenzio. Lo scorso anno, con, di cui è la compagna, si è fatta anche promotrice di unun flash mob volto al riconoscimento di queste due patologie e la cui proposta è stata depositata alla Camera e al Senato.

Negli ultimi mesi ha raccontato sui social cosa significa soffrire di endometriosi senza avere l'appoggio delle strutture mediche, ma soprattutto senza il riconoscimento della gravità di una tale malattia.

"Mi piacerebbe che questo post fosse scritto da voi", scrive nella didascalia la Soleri: "Sto ricevendo centinaia di testimonianze in merito all’endometriosi e alla propria esperienza con questa malattia. alcune sono struggenti, devastanti, spaventose ma altre donano speranza, raccontano di miglioramenti e remissioni di sintomi. quando sono stata operata, il mio più grande strumento è stato quello di essere estremamente consapevole sui possibili risvolti dell’intervento: sapevo di poter fortemente migliorare come sapevo di potermi svegliare esattamente come prima, se non peggio. questo mi ha aiutata ad avere fiducia nella procedura e nel suo risultato, ma comunque pronta a qualsiasi evenienza. io sono stata estremamente fortunata, l’operazione mi ha portata a un netto miglioramento dei sintomi, ma questa è solo la mia esperienza e pur essendo valida, non è universale..." e poi aggiunge: "Due piccole specifiche: chiunque commenti in modo aggressivo, violento, con risate e/o sarcasmo volti a invalidare le storie e le emozioni di chi si racconta, sará immediatamente bloccato. allo stesso modo, cancellerò (nei limiti del possibile) qualsiasi consiglio medico, lo scopo di questo post è la sola condivisione e questo deve essere molto chiaro. ultima nota: sono esperienze personali, ricordiamoci che non hanno valenza scientifica né universale".

In netto contrasto con lo scatto in cui mostra la pancia gonfia pre intervento, due giorni fa, a esattamente un anno dall'operazione, Giorgia ha condiviso l'immagine del suo ventre piatto scrivendo: "Le persone della mia generazione - poco più piccole o poco più grandi - ricorderanno Crash Bandicoot. è stato un simbolo della nostra infanzia, un gioco in grado di tenerci appiccicati allo schermo per ore. uno dei tanti strumenti del gioco era il checkpoint: bastava conquistarlo per poter ripartire da quel punto una volta morti, evitando così di dover riprendere da capo ogni singola volta. ecco, se dovessi descrivere il 20 agosto con una parola sarebbe: checkpoint. un anno fa affrontavo, con paura e speranza, un momento per me importantissimo: l’intervento di endometriosi. e nonostante ad oggi non ci sia ancora una cura, e di fatto non ci si possa considerare fuori pericolo, ogni volta che sto male so di non poter tornare indietro, si riparte da lì. tanti auguri pancino ora non più tanto nuovo. sei stato la mia condanna, ma senza te non avrei tanta della meraviglia che oggi fa parte della mia vita...".E della meraviglia della vita di Giorgia fa parte anche la sua love story con Damiano dei Maneskin, con cui è fidanzata da oltre 4 anni e al quale dedica una serie di teneri scatti in cui appare sorridente e felice con il frontman della band dei record, scrivendo: "Se dovessi descrivere l’amore sarebbe il modo in cui ridiamo insieme...".