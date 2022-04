Giordana Angi con "Le cose che non dico" vola in un'altra dimensione

"Le cose che non dico" è il nuovo brano dal progetto musicale a cui la cantautrice italo-francese sta lavorando e come già avvenuto per il precedente singolo, "Passeggero", segna un importante cambio di sonorità per l'artista, che esplora qui nuove direzioni musicali attraverso un beat uptempo e ballabile.

Leggi Anche Per Giordana e Loredana Bertè è "Tuttapposto"

"Le cose che non dico nasce una sera da una melodia e dall’istinto di tirar fuori alcune note. Abbiamo lavorato molto su ogni dettaglio e ogni volta che ascolto questa canzone sono letteralmente trasportata in un’altra dimensione. Ho voluto e voglio sperimentare con me stessa e con nuovi modi d’inventare musica. Non voglio annoiarmi ma allo stesso tempo cerco di rimanere fedele alla mia idea di poesia, quella che tento di mettere nei miei testi. Voglio cercare di rimanere fedele a quell’esigenza che mi porta a scrivere e senza la quale non avrei il coraggio di pubblicare alcunché” – racconta Giordana Angi.

La clip alterna immagini visionarie inerenti a un futuro tecnologico di forte impatto visivo a scene che ci riportano al mondo rurale ed equestre, tra bellissimi cavalli e ballerini dai movimenti sinuosi. La dimensione è quella onirica, le scene sono suggestive e ben si adattano al ritmo del brano. Il video vede la collaborazione della

onlus WorldSoul

, un’organizzazione senza scopo di lucro che utilizza lo sport come mezzo di integrazione sociale, promuovendo e sostenendo il Para-Dressage. Promuove inoltre l'amore per i cavalli e il desiderio di aiutare le persone colpite da disabilità.