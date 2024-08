Paura per Gigione: il palco cede sotto i suoi piedi mentre canta | "Sto bene, ci siamo divertiti tutti"

E' diventato virale con numerosissime visualizzazioni il video dell'esibizione di Gigione, cantante originario di Boscoreale, in provincia di Napoli, ai cui concerti in piazza assistono ogni giorno migliaia di fan in Campania ma anche nel resto dell'Italia. Mentre saltava sul palco di Baia Felice di Cellole, in provincia di Caserta, ha ceduto una trave di legno e Gigione è sprofondato di sotto. Spavento per i fan, apprensione nel suo entourage ma alla fine per il cantante, 79 anni, danni molto limitati.