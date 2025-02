Paura per Gigi Finizio, il cantante è ricoverato in ospedale

Paura per Gigi Finizio, il cantante, 59 ani, è ricoverato in ospedale. Lo ha comunicato lui stesso ai suoi followers attraverso una storia Instagram, che mostra una flebo con la scritta "numero 1 maestro" e un messaggio: "Sto migliorando. Grazie a tutti i medici, infermieri e operatori. Ma soprattutto grazie a voi, per la vostra vicinanza. Vi amo". L'artista napoletano non ha spiegato le ragioni dell'ospedalizzazione, ma ha voluto comunque rassicurare i suoi fan. Per favorire la ripresa, tuttavia, Finizio ha rinviato alcune date del suo tour compresa la prossima, prevista per il 28 febbraio.