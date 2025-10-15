Gianni Togni regala una nuova vita a "...e in quel momento...": "Un remix per far riscoprire questo album"

Seconda pubblicazione della discografia di Togni, l’album rappresenta uno dei passaggi più significativi nella carriera del cantautore: è un equilibrio perfetto tra arrangiamenti sofisticati e una scrittura autentica, in grado di parlare e sorprendere ancora oggi, un disco che guida l’ascoltatore tra sogno e realtà, tra malinconia e desiderio, capace di raccontare un’intera generazione, con testi delicati ma intensi, il tutto firmato a quattro mani con Guido Morra. "Io e Guido, autore dei testi, ci siamo conosciuti in prima liceo e abbiamo iniziato a scrivere canzoni che poi io suonavo, con la chitarra acustica, la domenica pomeriggio al Folkstudio giovani - racconta Togni -. Non avevamo grandi sogni, solo la voglia di condividere le nostre passioni musicali e letterarie. Ma dopo un album nel 1975 e tre anni di concerti come apertura nei tour dei Pooh, accade qualcosa d’inatteso: nella tarda primavera del 1979 incontro il produttore Giancarlo Lucariello, disposto a rischiare sulle nostre capacità artistiche. Firmo il contratto con la CGD, compongo in piena libertà sul mio pianoforte verticale, passando pomeriggi interi tra studi di letteratura moderna per l’università, l’ascolto di tanti artisti folk-rock e prove dei testi da cantare".