Ivan Graziani avrebbe compiuto 80 anni, l'omaggio degli artisti teramani

“Pigri Volume 1” è il titolo del progetto dedicato al compianto cantautore teramano Ivan Graziani, che il 6 ottobre avrebbe compiuto 80 anni. In occasione del compleanno otto band teramane hanno realizzato 8 cover, reinterpretando alcuni dei brani più significativi dal repertorio di Graziani. L’album dal titolo “Pigri” ispirato al sesto album di Graziani “Pigro”, sarà disponibile in tutte le piattaforme digitali a partire da martedì 7 ottobre.