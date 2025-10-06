Logo Tgcom24
ALBUM DI COVER

Ivan Graziani avrebbe compiuto 80 anni, l'omaggio degli artisti teramani

Otto band della città da cui veniva il cantautore scomparso hanno realizzato "Pigri volume 1", un album con le cover di otto dei suoi brani più amati

06 Ott 2025 - 14:02
Pigri Volume 1” è il titolo del progetto dedicato al compianto cantautore teramano Ivan Graziani, che il 6 ottobre avrebbe compiuto 80 anni. In occasione del compleanno otto band teramane hanno realizzato 8 cover, reinterpretando alcuni dei brani più significativi dal repertorio di Graziani. L’album dal titolo “Pigri” ispirato al sesto album di Graziani “Pigro”, sarà disponibile in tutte le piattaforme digitali a partire da martedì 7 ottobre.

