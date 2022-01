Gianni Morandi: "Dopo la pandemia e l'incidente riparto con i live, il tour con Massimo Ranieri e Al Bano? Chissà"

Gianni Morandi riparte dal Teatro Duse di Bologna , con una maratona di concerti prima (ha cominciato il 19 gennaio) e dopo il Festival di Sanremo. Riparte dopo la pandemia e l' incidente sul fuoco in cui ha rischiato la vita. Con sei date in programma fino al 17 febbraio: "Vedremo quale sarà la risposta del pubblico. Il tour con Massimo Ranieri e Al Bano? Chissà", spiega.

"La pandemia ci ha fatto riflettere molto, a me poi, a marzo scorso, è capitato anche l'incidente che mi ha costretto 27 giorni in ospedale e di cui porto ancora i segni - racconta Morandi in conferenza zoom da Bologna - Meno male che me la sono cavata, ma un po' mi ha cambiato. Forse proprio da lì è ripartito tutto. Non so se senza incidente oggi sarei a Sanremo".

Gianni mostra la mano destra ancora protetta dal tutore. Questa estate una telefonata di Jovanotti per conoscere le condizioni del collega ha portato al singolo estivo "L'Allegria" che per Morandi, come lui stesso ammette, è stata una sorta di "terapia". Adesso è arrivata la collaborazione, con un brano ("Apri tutte le porte") scritto sempre da Lorenzo Cherubini, che lo porterà a Sanremo.

Gianni racconta cosa lo accomuna a Jovanotti: "Lo sport, lui la bici, io la corsa, la voglia di sperimentare sempre cose nuove, e la positività".

E Lorenzo interviene in videochiamata durante l'incontro: "Quando ho saputo che non stava bene - racconta Jova - l'ho chiamato. In queste situazioni sapere che qualcuno ti sta pensando fa bene. Non era il Gianni che avrei voluto ascoltare, era un po' abbattuto e per questo gli ho mandato L'Allegria. Quando mi ha parlato di Sanremo sono stato contento: avevo una bozza e mi sono messo al lavoro. Mi piace lavorare su commissione. Come con Gabriele Muccino".

Quanto alla presenza sull'Ariston di Massimo Ranieri, sottoliena: "L'Italia da sempre è fatta di dualismi... Coppi e Bartali, Del Piero-Baggio. Anche io e Massimo eravamo così, ma alla fine siamo diventati amici. Al Bano ha detto di essere invidioso di non esserci? Prima o poi faremo quel tour a tre di cui parliamo da tanto: il bolognese, il napoletano e il pugliese".

