Tanti auguri Gianna Nannini, 70 anni da icona rock

Gianna si è imposta ed è diventata un'icona di libertà femminile nell'Italia degli anni '70, quando i diritti delle donne erano ancora un tabù in un ambiente, l'industria musicale, notoriamente maschilista se non addirittura misogino: se oggi le donne nel rock non sono più un'eccezione, il merito è anche suo. E anche prendere una laurea in Filosofia, con il massimo dei voti, a quarant'anni, avere una figlia a oltre 56 con la fecondazione assistita, fare coming out e sposare sua moglie Carla, essere impegnata in battaglie per i diritti civili e per la difesa dell'ambiente sono tutti messaggi preziosi mandati alle generazioni più giovani che trovano in Gianna Nannini un riferimento prezioso e vitale.